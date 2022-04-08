«Укрзализныця» сократила использование иностранных грузовых вагонов и сэкономила 33,2 млн гривен

В сентябре 2020 года АО «Укрзализныця» удалось сэкономить 33,2 миллиона гривен, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, за счет преимущественного использования украинских грузовых вагонов.

Согласно имеющимся международным договорам «Укрзализныця» платит за время использования грузовых вагонов других стран на территории Украины дополнительные отчисления. Поэтому новым руководством УЗ во главе с Владимиром Жмаком была проведена оптимизация инвентарного парка, и удалось дополнительно нагрузить 2800 отечественных вагонов.

Таким образом, количество используемых иностранных вагонов сократилось на 1200 единиц в сутки. При этом среднее время нахождения грузовых вагонов стран СНГ на территории Украины сократилось в 1,7 раза и составило 8,1 суток в сентябре этого года. Для сравнения в сентябре 2019 года это время составило 13,4 суток.

Отметим, что оптимизация и финансовый аудит сферы грузовых перевозок – это лишь часть программы нового руководства «Укрзализныци» по выводу компании из убыточного состояния на прибыльный уровень.