«Укрзализныця» сохраняет прежние тарифы на грузоперевозки и внедряет систему контроля

Активная работа по улучшению качества грузоперевозок на «Укрзализныце» продолжается. Одним из существенных нововведений стала система оперативного контроля за обеспечением заявок клиентов на грузоперевозки. Внедрение этой системы позволит не только устранить риски задержки или неполучения грузовых вагонов клиентом, но и избавиться от коррупции на этапе оформления и отправления грузов.

По мнению специалистов, участвовавших в разработке и реализации системы контроля грузоперевозок, мониторинг и операционный контроль позволят в разы улучшить качество железнодорожных грузоперевозок и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

«Мы уже осуществляем ежедневный оперативный мониторинг заявок на подачу грузовых вагонов, рассматриваем все проблемные случаи и исправляем ситуацию для полного удовлетворения потребностей клиентов и своевременной подачи грузовых вагонов», - рассказал заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ.

Во внедрении системы контроля грузоперевозок приняли участие специалисты департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця», филиала «Центр транспортной логистики», а также непосредственно директор департамента Сергей Мартыненко, который имеет успешный опыт работы в НАБУ.

Помимо внедрения системы контроля качества перевозки грузов, руководство «Укрзализныци» решило не повышать тарифы на перевозку грузов в 2021 году, несмотря на убыточный 2020 год.

Как сообщил Владимир Жмак, причины убыточности «Укрзализныци» уже выявлены и ликвидированы. Сейчас идет разработка экономически обоснованных тарифов на перевозку грузов железной дорогой. К процессу приобщены не только специалисты УЗ, но и грузоперевозчики.

«Мы собираемся снижать себестоимость наших услуг, и для этого мы работаем над оптимизацией по всем направлениям: электроэнергия, экономия дизельного топлива, борьба с его хищениями, оптимизация движения», - резюмировал Владимир Жмак.

Таким образом, грамотная политика ведения бизнеса нового руководства «Укрзализныци» позволит вывести компанию в прибыльное состояние не за счет повышения стоимости услуг, а за счет оптимизации расходов, снижения себестоимости и устранения коррупции на предприятии.