«Укрзализныця» сохраняет прежние тарифы на грузоперевозки и внедряет систему контроля

Активная работа по улучшению качества грузоперевозок на «Укрзализныце» продолжается. Одним из существенных нововведений стала система оперативного контроля за обеспечением заявок клиентов на грузоперевозки. Внедрение этой системы позволит не только устранить риски задержки или неполучения грузовых вагонов клиентом, но и избавиться от коррупции на этапе оформления и отправления грузов.
По мнению специалистов, участвовавших в разработке и реализации системы контроля грузоперевозок, мониторинг и операционный контроль позволят в разы улучшить качество железнодорожных грузоперевозок и оперативно реагировать на возникающие проблемы.
Во внедрении системы контроля грузоперевозок приняли участие специалисты департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця», филиала «Центр транспортной логистики», а также непосредственно директор департамента Сергей Мартыненко, который имеет успешный опыт работы в НАБУ.
Помимо внедрения системы контроля качества перевозки грузов, руководство «Укрзализныци» решило не повышать тарифы на перевозку грузов в 2021 году, несмотря на убыточный 2020 год.
Как сообщил Владимир Жмак, причины убыточности «Укрзализныци» уже выявлены и ликвидированы. Сейчас идет разработка экономически обоснованных тарифов на перевозку грузов железной дорогой. К процессу приобщены не только специалисты УЗ, но и грузоперевозчики.
Таким образом, грамотная политика ведения бизнеса нового руководства «Укрзализныци» позволит вывести компанию в прибыльное состояние не за счет повышения стоимости услуг, а за счет оптимизации расходов, снижения себестоимости и устранения коррупции на предприятии.
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