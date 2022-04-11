«Укрзализныця» развивает направление международных контейнерных перевозок

«Укрзализныця» активно развивает направление международных перевозок. Еще 8 июня 2020 года в Украину прибыл первый регулярный поезд маршрутом Китай – Монголия – Российская Федерация – Киев-Лиски. Преодолев расстояние более 9 тысяч километров за 15 дней, он привез из Китая разнообразные товары народного потребления, промышленные товары, а также очень необходимое и актуальное в условиях борьбы с COVID-19 медицинское оборудование и расходные материалы для больниц. Особенностью данного контейнерного поезда стало то, что товар прибыл из Северного Китая, где доступ к морским портам затруднен.

С приходом на должность руководителя УЗ Владимира Жмака за международные контейнерные перевозки взялись вплотную. Уже в октябре прибыл первый поезд по новому маршруту: Китай – Казахстан – РФ – Беларусь – Украина. Данный маршрут позволит запустить контейнерные перевозки в обратном направлении, что было проблематично, когда состав шел напрямую через границу Россия-Украина.

Сообщается, что «Укрзализныця» получит дополнительный заработок от перевозки поезда. Филиал «Лиски» сможет зарабатывать на терминальном обслуживании. Клиенты получат сервис по доставке грузов из Китая за 15 дней вместо 45 дней (морем), хотя и немного дороже. Параллельно подняли вопрос транзитных перевозок из Китая в ЕС. В данный момент эти перевозки осуществляет всего 3 компании, и с ними уже практически подписаны контракты о сотрудничестве.