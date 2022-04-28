«Укрзализныця» продолжает совершенствовать систему контейнерных перевозок

Руководство «Укрзализныци» в рамках стратегии повышения прибыльности компании продолжает активную работу над совершенствованием контейнерных грузоперевозок железной дорогой.

Специалистами разработаны и внедрены методы организации перевозки контейнерных грузов, которые позволяют существенно упростить и сделать контейнерный бизнес максимально удобным и прозрачным для клиентов.

Директор Департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» Иван Хорьяков рассказал, в чем заключается модернизация:

Клиенты, заключая единый договор о предоставлении услуг по организации перевозки грузов ж/д транспортом, имеют прямой доступ к фитинговым платформам «Укрзализныци». Это существенно повышает скорость организации грузоперевозок, т.к. нет необходимости заключать несколько договоров с различными структурными подразделениями УЗ.

Стоимость использования одной фитинговой платформы установлена на рыночном уровне и теперь составляет 485 грн (без НДС).

Упростили понятие «контейнерного поезда» и ввели это единое понятие в договор по предоставлению услуг. Ранее понятие «контейнерный поезд» имело несколько значений, что усложняло организацию контейнерных перевозок.

Организация контейнерных поездов также претерпела изменения. Теперь клиент может самостоятельно выбирать метод организации перевозки, указывая это в договоре. Доступна опция расчета сроков доставки со стандартной скоростью 320 км/сутки, ускоренная доставка от 480 км/сутки, а также различные вариации в зависимости от пропускной способности железных дорог на пути следования груза.

Специалисты «Укрзализныци» уверены, что гибкость в организации процесса контейнерных перевозок и максимальное его усовершенствование экономически выгодны как для компании, так и для ее клиентов.

Помимо совершенствования системы контейнерных перевозок на «Укрзализныце» идет налаживание сотрудничества с крупными перевозчиками. На днях руководитель УЗ Владимир Жмак и директор ЦТС «Лиски» Эдвин Берзиньш подписали меморандум о сотрудничестве с DHL Global Forwarding. Это позволит существенно расширить географию грузоперевозок и, соответственно, увеличить грузооборот.

Планируется создание крупного логистического центра для грузов компании DHL на базе филиала ЦТС «Лиски» в Киеве.