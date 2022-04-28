«Укрзализныця» продолжает совершенствовать систему контейнерных перевозок

Руководство «Укрзализныци» в рамках стратегии повышения прибыльности компании продолжает активную работу над совершенствованием контейнерных грузоперевозок железной дорогой.
Специалистами разработаны и внедрены методы организации перевозки контейнерных грузов, которые позволяют существенно упростить и сделать контейнерный бизнес максимально удобным и прозрачным для клиентов.
Директор Департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» Иван Хорьяков рассказал, в чем заключается модернизация:
- Клиенты, заключая единый договор о предоставлении услуг по организации перевозки грузов ж/д транспортом, имеют прямой доступ к фитинговым платформам «Укрзализныци». Это существенно повышает скорость организации грузоперевозок, т.к. нет необходимости заключать несколько договоров с различными структурными подразделениями УЗ.
- Стоимость использования одной фитинговой платформы установлена на рыночном уровне и теперь составляет 485 грн (без НДС).
- Упростили понятие «контейнерного поезда» и ввели это единое понятие в договор по предоставлению услуг. Ранее понятие «контейнерный поезд» имело несколько значений, что усложняло организацию контейнерных перевозок.
- Организация контейнерных поездов также претерпела изменения. Теперь клиент может самостоятельно выбирать метод организации перевозки, указывая это в договоре. Доступна опция расчета сроков доставки со стандартной скоростью 320 км/сутки, ускоренная доставка от 480 км/сутки, а также различные вариации в зависимости от пропускной способности железных дорог на пути следования груза.
Специалисты «Укрзализныци» уверены, что гибкость в организации процесса контейнерных перевозок и максимальное его усовершенствование экономически выгодны как для компании, так и для ее клиентов.
Помимо совершенствования системы контейнерных перевозок на «Укрзализныце» идет налаживание сотрудничества с крупными перевозчиками. На днях руководитель УЗ Владимир Жмак и директор ЦТС «Лиски» Эдвин Берзиньш подписали меморандум о сотрудничестве с DHL Global Forwarding. Это позволит существенно расширить географию грузоперевозок и, соответственно, увеличить грузооборот.
Планируется создание крупного логистического центра для грузов компании DHL на базе филиала ЦТС «Лиски» в Киеве.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии