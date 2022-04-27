«Укрзализныця» продолжает борьбу с хищениями

Сотрудники аппарата директора экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця» провели служебное расследование и выявили многочисленные случаи экономических правонарушений в РФ «Юго-Западная железная дорога», Департаменте электрификации и электроснабжения УЗ и филиале «Энергосбыт». В НАБУ сообщили о нанесенных компании убытках в размере 8,5 миллиона гривен.

Ущерб был нанесен в результате незаконного, самовольного подключения к электросетям РФ "ЮЗЖД" сторонних потребителей. В результате выявленных фактов 18 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, двое понесли административную ответственность. Трое руководителей будут смещены со своих должностей.

В рамках работы в сфере предотвращения коррупционных рисков и экономических правонарушений Управление экономической и информационной безопасности УЗ ранее уже выявило убытки на 203 млн грн за период с 2018 по 2020 год.

Разворовывание имущества украинской железной дороги пока что остается больной темой для компании. К сожалению, причастными к этому чаще всего являются сами же сотрудники компании. Так, в начале ноября в Одесской области задержали 6 работников локомотивного депо Знаменка, которые сливали и продавали топливо из локомотивов. В результате таких действий «Укрзализныце» был нанесен ущерб более 1 миллиона гривен. Преступники привлечены к ответственности. Другой случай кражи топлива в Хмельницкой области на перегоне Ярмолинцы – Дунаевцы удалось предотвратить. Машиниста, помощника машиниста локомотивной бригады депо Гречаны и еще троих соучастников кражи задержали при попытке сбыта почти тонны дизельного топлива.

С приходом на должность главы правления АО «Укрзализныця» Владимира Жмака в компании капитально взялись за борьбу с коррупцией и воровством. 30 октября Владимир Жмак и директор НАБУ Артем Сытник подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Таким образом, новое руководство УЗ демонстрирует свои намерения вывести компанию на европейский уровень работы с высокой доходностью.