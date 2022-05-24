«Укрзализныця» повышает скорость следования поездов

Новое руководство «Укрзализныци» в ожидании поступления инвестиций своими силами продолжает наводить порядки на предприятии. Особое внимание уделяется инфраструктуре, в частности ремонту и модернизации железнодорожных путей.

Несмотря на то, что количество ремонтов в 2020 году было очень незначительным, железнодорожникам все же удалось на 100 км сократить количество участков с ограничением скорости движения поездов.

«Если к началу 2020 года эти участки имели общую протяженность 850 км, то к началу следующего года они составят 750 км», - рассказал Роман Черницкий.

«Укрзализныце» удается сохранить количество участков, где поезда курсируют со скоростью 140-160 км/ч. Их количество не только не уменьшается, но даже увеличивается.

Кроме того, недавнее открытие центра диспетчеризации в Харькове в дальнейшем будет способствовать улучшению движения поездов: «Речь о применении современных технологий, когда используются одни из самых современных пунктов диспетчеризации. Сейчас открыли первый, которым объединили управление движением поездов Южной и Донецкой железных дорог. В следующем году планируем к этому центру присоединить Приднепровскую железную дорогу. В результате останется всего два центра управления движением: в Харькове и в Киеве».