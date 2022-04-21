«Укрзализныця» повышает конкурентоспособность украинской транспортной системы

В условиях высокой конкуренции на рынке международных транспортных услуг, руководство «Укрзализныци» нашло способ повысить привлекательность украинской транспортной системы для транзитных перевозчиков.
Теперь при транзите грузов через украинскую железную дорогу заказчик не обязан вносить предоплату в размере 300 тысяч долларов, как это предусматривалось ранее. Внесенные в договор изменения теперь предусматривают лишь наличие на лицевых счетах перевозчика необходимых сумм провозных платежей для резервирования при приеме на территорию Украины вагонов, следующих под его кодом плательщика. Заказчик также имеет возможность самостоятельно определять периодичность и размер вносимых оплат «Укрзализныце» за объемы перевозок и другие услуги с учетом зарезервированных денег.
Этот шаг руководства компании позволил «Укрзализныце» перейти на более прогрессивный и привлекательный для клиентов уровень предоставления услуг.
Отмена обязательного первого платежа для транзитных перевозок через Украину позволит:
- повысить уровень доверия со стороны иностранных перевозчиков;
- сократить время подготовки к транзиту грузов через украинскую железную дорогу;
- сделать Украину более привлекательной для иностранных железнодорожных грузоперевозчиков;
- увеличить количество транзитных грузов;
- повысить прибыльность «Укрзализныци».
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