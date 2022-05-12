«Укрзализныця» полностью готова к зиме и непогоде

Из-за резкого ухудшения погодных условий 10 декабря на некоторых участках железной дороги произошло кратковременное обледенение токоприемников. Сотрудники железнодорожных служб «Укрзализныци» оперативно устранили последствия непогоды – были поданы дополнительные локомотивы, а также очищены токоприемники. Благодаря слаженной работе задержка некоторых поездов была кратковременной.

На данный момент пассажирские поезда следуют штатному расписанию без задержек. Ситуация под контролем, все службы готовы к любым внезапным ухудшениям погоды, чтоб предупреждать и минимизировать возникающие с этим неудобства.

Руководство «Укрзализныци» лично проконтролировало готовность железной дороги к зимним условиям. На данный момент в полной рабочей готовности 200 снегоочистителей и спецмашин, пневмообдувкой оборудованы 11 тысяч стрелочных переводов, а системами электрообогрева – 2,4 тысячи стрелочных переводов.

Проверена работоспособность всех котелен, контактных сетей, устройств для механической очистки гололеда с контактного провода и прочих производственных зданий и оборудования. К зиме «Укрзализныця» готова полностью.

«Укрзализныця» обращается к пассажирам с просьбой быть осторожными в зданиях вокзалов, на перронах и станциях. Важно соблюдать технику безопасности, правила поведения в таких местах и внимательно слушать объявления на вокзалах. При планировании путешествия не забывайте учитывать прогноз погоды.

Руководитель УЗ Владимир Жмак и его команда сделали повышение комфорта пассажиров и качества предоставляемых «Укрзализныцей» услуг одним из приоритетов своей работы.