“Укрзализныця”: подписан меморандум с LTG Cargo

В “ Укрзализныце ” продолжилась работа над проектом, разработанным и начатым Владимиром Жмаком, которого 17 марта текущего года освободили от должности главы правления, грубо нарушив законодательство Украины.

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В рамках развития проекта международного мультимодального маршрута Турция-Украина- Литва -Польша -Укрзализныця, транспортно-логистические компанииУкрферриФерриПлюс, а также LTG Cargo Ukraine идочерняя компания LTG Cargo (грузовая компания крупнейшего железнодорожного бизнеса в Балтийских странах — Lietuvos Geležinkeliai), подписали меморандум о сотрудничестве.

Пресс-служба УЗ сообщила о том, что документ был заверен подписями сторон 18 марта 2020 года.

Директор филиала “Центр транспортного сервиса “Лиски” АО “Укрзализныця” Эдвин Берзиньш прокомментировал это событие, подчеркнув, что в меморандуме речь идет о реализации работы маршрута порт “Карасу” (Турция) — железнодорожный терминал порта “Черноморск” (Украина) — Вильнюс/Каунас/порт “Клайпеда” (Литовская Республика)/Каунас — Белосток (Польша).

В соответствии с принятым меморандумом, стороны разработают план действий, позволяющих организовать регулярные интермодальные перевозки по маршруту Турция-Украина-Литва-Польша и рассмотрят возможности создания эффективного транспортного коридора между Черным и Балтийским морями, используя транспортно-пропускную способность всех задействованных стран, а также паромный транспорт.

“У Украины, которая является центром Европы, просто нет шанса не принимать во внимание все возможности развития мультимодальных и любых других перевозок между странами. Сегодняшний же меморандум подтверждает нашу решительную позицию по такому развитию и крепкому партнерству”, — подчеркнул Берзиньш.

Это означает, что в результате совместной работы увеличатся железнодорожные перевозки грузов между Турцией и Центральной и Северной Европой, возрастет конкурентоспособность перевозок и увеличится доходность "Укрзализныци".