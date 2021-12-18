“Укрзализныця” планирует рефинансировать проблемные кредиты

Руководство “Укрзализныци” объявило о намерении произвести рефинансирование или реструктуризацию проблемных кредитов в ближайшие три месяца. Об этом рассказал глава правления “Укрзализныци” Владимир Жмак.

“Мы предпринимаем все возможные действия для реструктуризации и рефинансирования. Рассматриваем и украинские банки, и международные финансовые организации... Я хотел бы рефинансировать их (проблемные кредиты) к лету. Хотя понимаю, что это очень амбициозно”, — сказал он в одном из своих интервью.

Глава УЗ также выразил надежду, что в ходе работы временной следственной комиссии Верховной Рады Украины будут установлены первопричины, которые привели к ситуации, сложившейся в компании в результате высокой долговой нагрузки.

“У меня вопрос к предыдущему руководству компании: как сформировался такой неподъемный долговой портфель? Он действительно очень тяжелый с очень невыгодными кредитами. Самый показательный — $200 млн от Сбербанка под 12% годовых, притом что рынок сегодня — 7-8%”, — сказал Жмак.

Глава правления сообщил, что “Укрзализныця” планирует сбалансировать ликвидность компании уже к концу марта. “У нас было проседание из-за того, что в январе и феврале из-за аномальных морозов мы перевезли намного меньше грузов, но сейчас снег и морозы отступают, и мы начинаем ехать лучше”, — подчеркнул Жмак.