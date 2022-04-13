«Укрзализныця» объявила тендер на закупку угля на 2021 год

16:18 17 ноября Киев, Украина

В рамках борьбы за прозрачность финансовых операций в «Укрзализныце» филиал «Пассажирская компания» объявил конкурс по отбору поставщиков каменного угля на период 2021 года.

Впервые будет применена модель закупки твердого топлива – рамочное соглашение. Данный вид соглашения предусматривает договоренность сторон о процессе сотрудничества с дальнейшим закреплением этих договоренностей в контрактах. Как правило, рамочные соглашения не являются детализированными и окончательными.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава «Укрзализныци» Владимир Жмак:

«Такой алгоритм закупки решает вопрос комплексно: привлечь широкий круг поставщиков;

отойти от практики закупки продукции в периоды пикового роста цены;

получить справедливую и максимально выгодную цену;

обеспечить бесперебойное снабжение твердого топлива в течение всего года.»

Всего планируется закупить почти 26,2 тыс. тонн каменного угля марки ДГ на сумму 84,5 млн грн.

Единым критерием оценки тендерных предложений станет предложенная участниками цена. Победителями конкурса смогут стать до 20 участников, что позволит избежать монополизации поставок и здоровую конкуренцию.

Объявление о тендере уже появилось на страницах сайта prozorro.