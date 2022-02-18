Укрзалізниця не будет сотрудничать с Deutsche Bahn

Представители Deutsche Bahn не будут привлекаться к управлению железной дорогой Украины. Такое решение приняло новое руководство Укрзализныци, а сообщил об этом Владимир Жмак – глава правления УЗ.

"Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать", - сказал он.

В Европе грузовые железнодорожные перевозки не являются столь жизненно важными, как в Украине, пояснил Жмак. По его словам, Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов - поэтому железной дороге конкурировать с ними нет смысла.

"Пассажирские перевозки в европейских странах получают финансовую помощь от правительства. Это общеизвестная история. Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов", - резюмировал Жмак.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что УЗ хотят отдать в управление немцам на 10 лет. В концерне Deutsche Bahn эту информацию отрицают, заявляя, что речь идет о консультировании, а не управлении.

Позже в Кабмине объяснили сотрудничество УЗ с немцами. Украина не собирается продавать или сдавать в аренду железную дорогу, в Deutsche Bahn говорят о консалтинге.