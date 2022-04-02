«Укрзализныця» начинает сотрудничество с DHL, BTLC Germany и PKP Cargo

Новое руководство «Укрзализныци» продолжает развивать сферу грузовых перевозок Украины. Для этого уже ведутся активные переговоры с партнерами из Европейского Союза и стран Азии, в т.ч. Китая, для налаживания системы регулярных международных контейнерных перевозок.

Переговоры о подписании контрактов о долгосрочном сотрудничестве с крупнейшими компаниями-перевозчиками уже вышли на завершающую стадию. Среди них DHL, PKP Cargo Connect и BTLC Germany.

Совместно с PKP Cargo Connect планируется перевозка грузов между железнодорожными станциями Украины и Польши для дальнейшей транспортировки в страны Евросоюза. Договоры с BTLC Germany позволят расширить прямые маршруты контейнерных перевозок от стран Европейского Союза до Китая и обратно. А сотрудничество с DHL позволит организовать перевозку грузов по Украине с сервисом «под ключ» на терминалах филиала "ЦТС "Лиски".

Транзитные контейнерные перевозки по маршруту Китай – ЕС через территорию Украины – то, над чем сегодня активно работает исполнительный директор филиала "ЦТС "Лиски" АО УЗ Эдвин Берзиньш и всё руководство УЗ.

Железная дорога Украины занимает стратегическую позицию между Азией и Европой, но этот потенциал никогда не использовался в полной мере. Новое руководство «Укрзализныци» во главе с Владимиром Жмаком, сумело разглядеть эти возможности для развития железнодорожных перевозок, что позволит повысить прибыльность не только самой корпорации, но и принесет существенный доход в бюджет Украины.