Укрзализныця и немецкая ж/д компания подписали меморандум о поддержке и сотрудничестве

Генеральный директор Deutsche Bahn Ричард Лутц и генеральный директор АО "Укрзализныця" Александр Камышин подписали меморандум о сотрудничестве.
Подписание состоялось во время выставки InnoTrans 2022, которая проходит в Берлине, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Меморандум предусматривает помощь украинской стороне в восстановлении разрушенной железнодорожной инфраструктуры, а также сотрудничество между компаниями по расширению коридоров железнодорожных грузовых перевозок и пропускной способности терминалов.
Меморандум предусматривает помощь украинской стороне в восстановлении разрушенной железнодорожной инфраструктуры, а также сотрудничество между компаниями по расширению коридоров железнодорожных грузовых перевозок и пропускной способности терминалов.
Сообщается, что DB уже предоставил УЗ защитную одежду на сумму около 500 тысяч евро. В июле на встрече Сообщества европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний (CER), проходившей в Вене, железнодорожные компании обязались оказать экстренную помощь и призвали выделить достаточное финансирование для плана восстановления Украины.
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