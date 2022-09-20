Укрзализныця и немецкая ж/д компания подписали меморандум о поддержке и сотрудничестве

17:08 20 сентября Киев, Украина

Генеральный директор Deutsche Bahn Ричард Лутц и генеральный директор АО "Укрзализныця" Александр Камышин подписали меморандум о сотрудничестве.

Подписание состоялось во время выставки InnoTrans 2022, которая проходит в Берлине, сообщает пресс-служба Укрзализныци.



Меморандум предусматривает помощь украинской стороне в восстановлении разрушенной железнодорожной инфраструктуры, а также сотрудничество между компаниями по расширению коридоров железнодорожных грузовых перевозок и пропускной способности терминалов.

"Мы очень уважаем стойкость и мужество наших украинских коллег при выполнении своей работы в условиях войны. Для миллионов людей железная дорога является единственным транспортным средством, для экономики это важнейший спасательный круг. Эффективная железнодорожная система будет важна при восстановлении Украины. DB и вся европейская железнодорожная семья хорошо осознают этот факт и мы твердо поддерживаем наших коллег в Украине. Это и честь, и наша обязанность партнерства с Укрзализныцей на ее пути к светлому будущему", - отметил генеральный директор Deutsche Bahn Ричард Лутц.

Сообщается, что DB уже предоставил УЗ защитную одежду на сумму около 500 тысяч евро. В июле на встрече Сообщества европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний (CER), проходившей в Вене, железнодорожные компании обязались оказать экстренную помощь и призвали выделить достаточное финансирование для плана восстановления Украины.