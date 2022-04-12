«Укрзализныця» и компании-грузоперевозчики продолжают консолидацию

На прошлой неделе представители «Укрзализныци» совместно с крупными компаниями-грузоперевозчиками обсудили за круглым столом несколько крайне важных вопросов, касающихся улучшения качества услуг по перевозке грузов, тарифов и дальнейшего продуктивного сотрудничества.

В ходе обсуждения стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и составили список необходимых условий для роста объемов перевозимых грузов. Как УЗ, так и перевозчики возлагают большие надежды на государственную поддержку:

финансового плана АО «Укрзализныця» по выводу компании на прибыльный уровень;

корпоративной стратегии УЗ по обеспечению надлежащего уровня железнодорожной инфраструктуры, подвижного состава и диспетчеризации;

бизнес-стратегии АО «Укрзализныци» в части переформирования компании в холдинг, который будет состоять из 4 направлений: грузовые перевозки (UZ-Cargo), пассажирские перевозки (UZ-Passenger), инфраструктура (UZ-Infrastructure), ремонт (UZ -repairs);

высвобождения всех непрофильных активов «Укрзализныци», которые не являются частью преобразований в рамках корпоративной стратегии и не создают рисков монополизации поставок;

кадровой политики УЗ.

Также в совместном заявлении обе стороны круглого стола отметили необходимость освобождения АО «Укрзализныця» от необходимости уплаты налога на землю под ж/д путями и освобождения компании от необходимости уплаты акциза на топливо.

Новое руководство «Укрзализныци» уверено, что конкурентоспособность железнодорожных перевозок можно обеспечить благодаря повышению качества услуг. Напомним, что в следующем году компания планирует инвестировать в обновление подвижного состава, железнодорожных путей и инфраструктуры около 25 млрд гривен. Из них на ремонт грузовых вагонов выделено 7 млрд грн, на ремонт локомотивов – 4,7 млрд грн, на инфраструктуру – 9,4 млрд грн и на пассажирские перевозки – 2,8 млрд грн.

По состоянию на конец октября – начало ноября 2020 года уровень грузоперевозок компанией «Укрзализныця» уже обогнал прошлогодние показатели. На новый, более продуктивный уровень вышли международные транзитные перевозки УЗ.