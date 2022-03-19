Укрзалізниця будет продавать билеты, несмотря на ситуацию с COVID-19

14:21 24 октября Киев, Украина

Много споров возникает вокруг работы железной дороги в период пандемии. Усиление карантина требует определенных ограничений в работе транспорта. Но железнодорожное сообщение остановить крайне сложно. Разве что закрыть некоторые станции. Как сообщила недавно пресс-служба компании, Укрзализныця с 26 октября возобновляет продажу билетов из большинства ранее закрытых станций. В частности, будет открыта продажа билетов из четырех областных центров – Тернополя, Ивано-Франковска, Сум и Хмельницкого.

Также можно будет купить билеты на поезда из Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы.

При этом с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск в Одесской области. Как отметили в УЗ, до урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию Подольск без посадки пассажиров, а высадка будет проводиться в установленном порядке.

Напомним, что на этой неделе в Украине обновили карантинные зоны. В красной зоне оказались 10 областных центров, в оранжевой – 11. В желтой – только Кропивницкий.

Как известно, в Украине три дня подряд фиксируют более 7 тысяч новых случаев коронавируса. При этом за сутки скончались 125 человек, а выздоровели – 2 177 человек.