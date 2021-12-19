“Укрзализныця” - предприятие готовится к массовой забастовке

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Железнодорожники готовят массовую акцию протеста. КоллективУкрзализныципланирует организовать забастовку. Специалисты считают, что такие действия могут парализовать практическижелезнодорожное сообщение.

Сообщается, что предупредительная акция запланирована “Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины” на 31 марта 2021 года. По ее итогам будет решено, продолжать меры воздействия или нет.

В намеченный день железнодорожники выйдут на свои рабочие места, но выполнять служебных обязанностей не будут. Этот вид протеста носит название "итальянская забастовка". Юридически руководство не сможет предъявить претензий работникам предприятий, так как планируются проверки работы в соответствии с инструкциями. Специальными комиссиями будут проведены проверки и если обнаружатся нарушения трудового законодательства — решение не выезжать на маршруты станет юридически обоснованным. При существующем положении дел найти такие нарушения совсем несложно. Это могут быть правила нарушения техники безопасности, инструкции по безопасности, соответствие техническим требованиям и так далее.

“Дело в том, что на локомотивах серии ВЛ-80, которые сейчас эксплуатирует “Укрзализныця”, как говорится, клейма негде ставить — по ним масса технических замечаний, они часто “горят” прямо в дороге”, — пояснил нам представитель Свободного профсоюза железнодорожников Александр Скиба.

Зарплата — первое требование

Профсоюзы договорились с главой правления Владимиром Жмаком по вопросам выплаты всех, предусмотренных контрактами повышений заработной платы. Ему поверили, ему доверяли, на него надеялись, вероятно, потому, что он честно объяснил невозможность компании на данном этапе увеличить зарплаты больше чем на восемь процентов.

Вот, что говорит представитель профсоюза Александр Скиба: “В 2019-2020 году нам, вопреки условиям коллективного договора, не повышали зарплаты. В этом году обещали прибавку в апреле — мае на 8%. Но что такое 8% при зарплате машиниста в 15-16 тысяч гривен, как за такие деньги сегодня можно прокормить семью. А нагрузки только растут. Люди попросту массово увольняются, в трудовом коллективе — не лучшие настроения. Тем более, сейчас вообще непонятно — будет ли вообще хоть какое-то повышение. Ведь договаривались со Жмаком, а после его отставки как бы ни пришлось начинать переговоры с нуля”.

Представители профсоюза еще не знают, ограничится ли их предварительная забастовка одним днем. Но люди настроены самым серьезным образом.

Машинисты и проводники сутками не могут попасть домой

Кроме заработной платы, сотрудники компании возмущены нечеловеческими условиями труда. Это уже стало причиной акции протеста в феврале текущего года. Тогда железнодорожники пикетировали Кабмин.

“Смена может затянуться и на 10-15 часов — люди попросту сидят на отстое в Казатине или Конотопе, и непонятно, когда смогут добраться домой. Машинисты сутками дома не бывают”, — говорит Скиба.

Февральская акция никаких результатов не дала и “Профсоюз железнодорожников и дорожных строителей Украины” решил продолжить борьбу. Практически сразу начали планировать “итальянскую забастовку”.

Железнодорожники настроены решительно

От имени профсоюза направлены письма на имя президента страны Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также во Временную следственную комиссию Верховной Рады, касающиеся вопросов проверки и оценки состояния АТ “Укрзализныця” Юлии Гришиной и главы Набсовета УЗ Шевки Аджунера. В них, в частности, уведомили об акции протеста.

“В письмах говорится, что поскольку структурные подразделения не обеспечены в достаточной мере необходимыми материалами, запасными частями, инструментом, персоналом для выполнения всех технологических процессов, то работники имеют законное право указать руководству подразделений на невозможность исполнения утвержденного технологического процесса и норм охраны труда”, — отмечают в профсоюзе железнодорожников и транспортных строителей.

Временная следственная комиссия встретилась с представителями профсоюза, но переговоры не дали никаких ощутимых результатов, кроме обещаний помочь в решении проблемных вопросов. А потому забастовку было решено не откладывать.

В профсоюзе также заявили о том, что все руководители структурных подразделений получили сообщения о нарушении условий труда и если все указанные недостатки не будут устранены, 31 марта, в течение 12 часов будет идти “работа по инструкциям”. А это означает, что с 8.00 и до 20.00 часов движение поездов будет практически остановлено.

Скиба напомнил, что на железной дороге чуть ли не ежедневно случаются разного рода ЧП - от поломок в пути до пожаров.

“Механизм с фиксацией нарушений защищает работников от претензий со стороны руководства и обвинений в саботаже. Подобная “итальянская забастовка” уже была на УЗ в 2018 году. Понятно, что участвовали не все железнодорожники, так как настроения в коллективе и тогда, и сейчас были неоднородными. Но все же на график движения составов эта акция тогда существенно повлияла”, — отмечает Скиба.

С учетом существующей политической ситуации протестная акция не будет распространяться на “маршруты военных перевозок” и в зоне ООС/АТО.