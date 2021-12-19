«Укртрансгаз» предложил ЕС программный комплекс по учету газа

Украинская компания "Укртрансгаз" разработала и вывела программный комплекс Ask-2 для учета "голубого топлива" на рынок Европейского Союза. Об этом сообщает Оператор газохранилищ.

Программный комплекс Ask-2 является уникальной авторской разработкой специалистов. Она позволяет вести учет природного газа одновременно в физических (кубических метрах) и в энергетических (киловатт-час) единицах. Он автоматизирует процесс сбора и обработки метрологических данных, осуществляет коммерческий и технологический учет газа на узлах учета на производственных объектах и в целом.

«Недавно комплекс Ask-2 приобрел и стал использовать оператор ГТС одной из соседних стран Европы», – сообщает Оператор газохранилищ.

Также известно, что в Украине Ask-2 применяют при транспортировке топлива по магистральным газопроводам и в подземном хранении газа. Такие же функции комплекс может выполнять и в европейских газотранспортных системах и сетях подземных хранилищ газа.