«Укртрансгаз» предложил ЕС программный комплекс по учету газа

Украинская компания "Укртрансгаз" разработала и вывела программный комплекс Ask-2 для учета "голубого топлива" на рынок Европейского Союза. Об этом сообщает Оператор газохранилищ.
«Недавно комплекс Ask-2 приобрел и стал использовать оператор ГТС одной из соседних стран Европы», – сообщает Оператор газохранилищ.
Также известно, что в Украине Ask-2 применяют при транспортировке топлива по магистральным газопроводам и в подземном хранении газа. Такие же функции комплекс может выполнять и в европейских газотранспортных системах и сетях подземных хранилищ газа.
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