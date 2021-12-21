«Укрпочта» объединяется с ГП «Пресса»

С целью оптимизации деятельности и повышения доходности АО «Укрпота» и ГП «Пресса» будут интегрированы, т.е. объединены в одно предприятие. Об этом сообщил генеральный директор Игорь Смелянский на своей странице в соцсетях.

"Опять вспомнил, чем занимался пять лет своей карьеры, а именно, M&A - слияния и поглощения. Встретился с коллективом и дал старт процессу интеграции "Укрпочты "и ГП "Пресса". Несмотря на две госкомпании - попробуем все сделать быстро, эффективно и главное выгодно. Все проблемы прошлых лет мы разрулим, а у 60+ сотрудников и тысяч издателей появится уверенность в завтрашнем дне и в том, что все будет хорошо ", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом в комментариях к своему сообщению, отвечая на вопрос, о каких именно "проблемах прошлых лет" говорится, Смелянский сказал - "нет много денег".

ГП "Пресса" создано в мае 1998 года. Деятельность предприятия направлена на доставку периодической и непериодической продукции в Украине и за ее пределами.

Согласно Финотчету на сайте компании, за первое полугодие 2020 чистый доход от реализации продукции ГП "Пресса" составил 17,3 млн грн (за аналогичный период 2019 – 17,8 млн грн).

Как сообщалось, чистый доход от реализации продукции АО "Укрпочта" по результатам января-июня 2020 вырос на 12,6% по сравнению аналогичным периодом 2019 - до 4,3 млрд грн.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс. отделений по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположены на неконтролируемых Украиной территориях. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.