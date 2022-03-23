«Укрнафта» повысила на 7% стоимость нефтепродуктов и закрыла продажу 122 тысяч тонн

Пресс-служба Украинской энергетической биржи (УЭБ) опубликовала данные с торгов. Согласно информации, ПАО «Укрнафта» продала нефть на 7,5% выше, чем в предыдущей сессии. Согласно отчету, по обновленной повышеной цене было реализовано 122,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

ПАО «Укрнафта» на минувшие торги (24 июня) на Украинской энергетической бирже (УЭБ) реализовало 122 тыс тонны нефти. По данным биржи, нефть была реализована по стартовой цене 16 тыс. 751,26 грн / тонна (с НДС), что выше цены продажи на прошлых, майских торгах (15 тыс. 584,58 грн).