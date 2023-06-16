Укрнафта планирует обеспечить энергетическую независимость Украины к 2027 году

ОАО "Укрнафта" намерена обеспечить энергетическую независимость Украины по нефтепродуктам к 2027 году, путем значительного увеличения объемов добычи нефти и газа.
Об этом сообщили в комитете по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады со ссылкой на директора компании Сергея Корецкого.
В рамках амбициозного плана компании, "Укрнафта" намерена удвоить объемы добычи нефти и газа. Для этого планируется бурение новых скважин, интенсификация добычи и восстановление работы неактивных скважин. Компания также планирует повысить эффективность нефтедобычи на существующих месторождениях.
Согласно заявлению Корецкого, "Укрнафта" уже начала реализацию плана по бурению новых скважин и планирует активное продолжение в ближайшие годы. В то же время, компания не участвовала в аукционах на приобретение новых лицензий.
Глава компании подчеркнул, что "Укрнафта" ожидает, что их продукция будет востребована в среднесрочной перспективе, а компания будет иметь потенциал для развития на ключевых рынках.
Он выразил уверенность в том, что "Укрнафта" станет одним из лучших работодателей, универсальным поставщиком нефтепродуктов и высокодоходным национальным предприятием.
В текущем году "Укрнафта" планирует увеличить добычу нефти на 5,8% и газа на 0,3% по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщили в комитете по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады со ссылкой на директора компании Сергея Корецкого.
В рамках амбициозного плана компании, "Укрнафта" намерена удвоить объемы добычи нефти и газа. Для этого планируется бурение новых скважин, интенсификация добычи и восстановление работы неактивных скважин. Компания также планирует повысить эффективность нефтедобычи на существующих месторождениях.
Согласно заявлению Корецкого, "Укрнафта" уже начала реализацию плана по бурению новых скважин и планирует активное продолжение в ближайшие годы. В то же время, компания не участвовала в аукционах на приобретение новых лицензий.
Глава компании подчеркнул, что "Укрнафта" ожидает, что их продукция будет востребована в среднесрочной перспективе, а компания будет иметь потенциал для развития на ключевых рынках.
Он выразил уверенность в том, что "Укрнафта" станет одним из лучших работодателей, универсальным поставщиком нефтепродуктов и высокодоходным национальным предприятием.
В текущем году "Укрнафта" планирует увеличить добычу нефти на 5,8% и газа на 0,3% по сравнению с прошлым годом.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии