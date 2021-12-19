«Укргаздобыча» закупит метанол у россиян

На днях прошли торги по заказу и покупке метанола Украиной. По результатам тендера, обнародованным системой ProZorro, «Укргаздобыча» заказала швейцарской компании «AGTG SA» 17,4 тысячи тонн метилового спирта на общую сумму 6,61 миллиона евро.
Расчет цены выполнен исходя из средней арифметической между ICIS Methanol (Europe) (его квартальной котировкой) в разделе Contract Price FOB Rotterdam за квартальный период проведения торгов и средней арифметической ICIS Methanol (Europe) в разделе Spot Prices FOB Rotterdam с указанными датами.
Следовательно, если показатели изменятся, цена будет рассчитана исходя из данных котировок и соответствовать данным разнарядкам. Конечная стоимость будет определяться согласно дате отгрузки спирта.
В формулу, как отмечается, стоимость перевозки по Украине не включена.
В формулу, как отмечается, стоимость перевозки по Украине не включена.
К примеру, в январе текущего года «Укргаздобыча» заказала у этого же поставщика метанол по цене 281 евро за тонну. В данном случае цены также исходили из этих котировок. Цены на метанол выросли из-за роста цен на газ.
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