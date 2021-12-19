«Укргаздобыча» закупит метанол у россиян

19:12 26 Ноябрь Киев, Украина

На днях прошли торги по заказу и покупке метанола Украиной. По результатам тендера, обнародованным системой ProZorro , «Укргаздобыча» заказала швейцарской компании «AGTG SA» 17,4 тысячи тонн метилового спирта на общую сумму 6,61 миллиона евро.

Указанный объем технического метанола будет доставлен в Украину в течение 2022 года по стоимости 450 евро за тонну. Также известно, что производят вещество российские компании ЧАО «Метафракс Кемикалс» и АО «Щекиназот».

Расчет цены выполнен исходя из средней арифметической между ICIS Methanol (Europe) (его квартальной котировкой) в разделе Contract Price FOB Rotterdam за квартальный период проведения торгов и средней арифметической ICIS Methanol (Europe) в разделе Spot Prices FOB Rotterdam с указанными датами.



В формулу, как отмечается, стоимость перевозки по Украине не включена. Следовательно, если показатели изменятся, цена будет рассчитана исходя из данных котировок и соответствовать данным разнарядкам. Конечная стоимость будет определяться согласно дате отгрузки спирта.В формулу, как отмечается, стоимость перевозки по Украине не включена.

К примеру, в январе текущего года «Укргаздобыча» заказала у этого же поставщика метанол по цене 281 евро за тонну. В данном случае цены также исходили из этих котировок. Цены на метанол выросли из-за роста цен на газ.







