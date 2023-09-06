"Укрэнерго" просят объяснить большие объемы привлеченной аварийной помощи

Нацкомиссия по энергорынку и коммунальным услугам (НКРЭКУ) обратилась к НЭК "Укрэнерго" с просьбой безотлагательно предоставить информацию о причинах частого привлечения аварийной помощи от соседних стран для балансировки энергосистемы в июле-августе 2023 года.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
НКРЭКУ обеспокоена ситуацией, при которой "Укрэнерго" не принимало меры по поиску резервов для баланса энергосистемы и покрытия дефицита электроэнергии среди украинских генерирующих предприятий, в частности, ТЭЦ.
В комиссии считают, что "Укрэнерго" должно безотлагательно внести изменения во Временный порядок приобретения вспомогательной услуги для обеспечения регулирования частоты и активной мощности в ОЭС Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
НКРЭКУ обеспокоена ситуацией, при которой "Укрэнерго" не принимало меры по поиску резервов для баланса энергосистемы и покрытия дефицита электроэнергии среди украинских генерирующих предприятий, в частности, ТЭЦ.
В комиссии считают, что "Укрэнерго" должно безотлагательно внести изменения во Временный порядок приобретения вспомогательной услуги для обеспечения регулирования частоты и активной мощности в ОЭС Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии