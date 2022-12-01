"Укрэнерго" привлекло средства от ЕБРР и Нидерландов для возобновления электросетей

17:51 01 декабря Киев, Украина

Укрэнерго привлекло 300 млн евро кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также 72 млн евро грантовых средств от Нидерландов для восстановления сетей и повышения финансовой стабильности компании.
 
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В частности, 150 млн евро кредитных средств ЕБРР и 72 млн евро гранта пойдут непосредственно на приобретение оборудования, которое срочно необходимо для подстанций, подвергшихся массированным ракетным ударам россиян. Остальные 150 млн евро кредита ЕБРР используют для выполнения финансовых обязательств "Укрэнерго" на рынке электроэнергии, отметили в компании.
“Мы благодарны нашим международным партнерам за существенную финансовую помощь. Это ускорит покупку критически необходимого оборудования и восстановления сетей, поврежденных российскими ракетами. Это ваш вклад в надежность работы энергосистемы, финансовую стабильность компании и ключевое – в возвращение света каждому украинцу", – сказал директор по инвестициям НЭК «Укрэнерго» Олег Павленко.