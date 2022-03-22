«Укрэксимбанк» выставляет на аукцион здание стоимостью 80 млн гривен

Пресс-служба ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины опубликовала информацию о новом аукционе по продаже недвижимости. Лотом станет имущество “Укрэксимбанка” – историческое здание в центре столице. Стартовая цена объекта - 81,35 млн грн.
Выставленное на продажу здание по улице Спасской, 37А, имеет общую площадь 1957,2 квадратных метров и оборудовано под офисные помещения с высококачественной дизайнерской отделкой. Расстояние от здания до станции метро “Контрактовая площадь” составляет всего 800 метров.
Как сообщается, в 2002 году был проведен капитальный ремонт здания с перепланировкой и был достроен мансардный этаж. Объект также имеет парковку на 20-25 автомобилей.
Аукцион планируется провести 29 июня 2021 года через систему OpenMarket (ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины)
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