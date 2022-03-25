«Укравтодор» провел тендеры на 6 млрд гривен – компания «ПБС» выиграла работ на 2 млрд гривен

В системе «Укравтодор» прошли тендеры общей суммой 6 миллиардов гривен. Подряды были направлены на крупные ремонты в различных областях Украины. Согласно информации эти тендеры заняли 32% количества всех проводимых в стране торгов.

Три крупнейших подрядчика Укравтодора выиграли более 50% ремонтных тендеров, чего хватает для определения коллективной монополии. Компания «ПБС» выиграла сразу три подотряда в Черновицкой области на 2,13 млрд грн. Фирма разыграла эти тендеры по «ДСУ-77» с мизерной скидкой 1%, а затем сохранила драгоценную маржу, зашитую в ожидаемую стоимость закупок.

Напомним, компания "ПБС" приближена к экс-нардепу Александру Шевченко, который в этом году на скандальных довыборах в ВР в 85-м округе уступил кандидату от "Слуги народа" Василию Вирастюку.

Всего в этом году компания "ПБС" получила подрядов на ремонт и строительство дорог на сумму почти 3,65 млрд грн.