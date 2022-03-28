Украинцы за коммунальные услуги платят миллиарды

Государственная служба статистики сообщает о том, что украинцы заплатили за коммунальные услуги в сентябре 9,1 млрд гривен. Для сравнения – в августе эта сумма составляла 8,4 млрд гривен.

Так, на конец сентября задолженность населения по оплате за поставку и распределение природного газа составила 21,1 млрд гривен, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 16,3 млрд гривен, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,8 млрд гривен, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд гривен, за поставку и распределение электрической энергии - 5 млрд гривен, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд гривен.

Всего в сентябре украинцы заключили 4,9 тысяч договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 40,3 млн гривен. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 23,5 млн гривен.