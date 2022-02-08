Украину ждет повышение налогов – пополняем бюджет 2021

11:40 23 Сентябрь Киев, Украина

Новый государственный бюджет 2021 уже распланировали. В нем – гораздо больше трат и статей, чем в предыдущем. Откуда украинское правительство планирует взять разницу?

Госбюджет-2021, на первый взгляд, выглядит привлекательно: существенное повышение минимальной зарплаты, рост зарплат медиков, учителей, военных, увеличение расходов на социальную поддержку населения. Конечно же все это нужно взять где-то деньги. Дефицит бюджета прописали на уровне 270 000 000 000 гривен или 6% ВВП. Однако вместе с тем прописали высокие доходы в бюджет, большинство из которых - это налоги.

В проект государственного бюджета 2021 прописали доходы на уровне 1,07 триллиона гривен, что на 9,4% больше, чем в нынешнем бюджете. Из этого следует, что налоги в Украине возрастут. И действительно вместе с проектом госбюджета-2021 в Раду направили законопроект об изменении в налогообложении, который в своей телеграмм странице опубликовал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Больше людей будут платить ЕСВ

В законопроекте предлагают обязать ФЛП (кроме упрощенцев) и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность и одновременно работают на работе, платить ЕСВ (как предпринимателя) с суммы превышения доходов от предпринимательства за зарплатой.

Допустим человек работает бухгалтером и получает условно зарплату 10 000 гривен, с которой платит налоги она и ее работодатель. Параллельно этот человек ФОПом и получает в среднем 15000 гривен, и за разницу в 5000 гривен (15000 - 10000) придется уплатить ЕСВ на сумму 1100 гривен от деятельности ФЛП.

Экологический налог

Экологический налог уплачивается исходя из фактических объемов различных выбросов, сбросов, размещения отходов в окружающей среде. С 2021 его также могут повысить. К примеру, за выбросы двуокиси углерода могут собирать втрое выше налог - 30 гривен за тонну вместо 10 гривен.

Рентная плата возрастет

Рентная плата за пользование недрами могут повысить на 12%. Железняк объяснил, что это не касается добычи полезных ископаемых. Зато рента растет за пользование радиочастотным ресурсом и за специальное использование воды и лесных ресурсов.

Налог на прибыль

С 2021 могут расширить налогообложения налогом на прибыль, в частности в части налогообложения нерезидентов. Это означает, что брокерское, комиссионное или агентское вознаграждение нерезидента будет облагаться в Украине независимо от того предоставлялась она в Украине или за ее пределами.