Украинскую экономику можно спасти - ЕБА

Украинские предприятия смогут быть конкурентоспособными – считают в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА). Уменьшение портовых сборов увеличат экспортный потенциал страны в целом и бизнеса в частности.

«По расчетам компаний-членов Комитета по логистике Ассоциации, даже от снижения портовых сборов на 20% можно ожидать, что Украина сохранит свои основные экспортно ориентированные отрасли и, в перспективе, увеличит годовой грузооборот в морских портах до 190 млн т в 2021-2025 годах», — говорится в сообщении.

Как сообщают в пресс-службе ЕБА, согласно оценке специалистов Мирового банка, потенциал снижения портовых сборов в Украине — 63%. Снижение процентной ставки привлечет грузопотоки в украинские порты и будет иметь серьезный экономический эффект.

«Например, снижение портовых сборов с 1 января 2018 года на 20% позволило увеличить грузооборот в украинских портах на 21% и достичь уровня в 160 млн т в 2019 году. Сейчас потенциал снижения портовых сборов остается на уровне 40-50% для повышения конкурентоспособности отечественных портов», — объяснили в пресс-службе ЕБА.

В ЕБА отмечают, что доходы «Администрации морских портов Украины» (АМПУ) от портовых сборов в большинстве случаев не используются на развитие и модернизацию инфраструктуры, при этом техническая отсталость портов сдерживает развитие экспорта и экономики страны.

«Поэтому снижение нормы отчислений чистых доходов АМПУ в государственный бюджет до 30% при одновременном снижении портовых сборов на 20% позволит АМПУ инвестировать около 1,5 млрд грн/год в модернизацию портовой инфраструктуры Украины», — считают в Европейской бизнес ассоциации.

Эксперты Комитета по логистике Ассоциации обратились к Премьер-министру Украины с просьбой инициировать внесение необходимых изменений для снижения ставок портовых сборов с 2021 года и уменьшение отчисления дивидендов АМПУ в госбюджет.