Украинское правительство ждет роста ВВП в три раза

Советник премьер-министра Украины Кирилл Криволап рассказал в интервью для СМИ о планах государства на показатели валового внутреннего продукта Украины. По прогнозам чиновников, к 2030 году ВВП страны будет составлять $450 млрд.

Такой рост заложен в план Национальной экономической стратегии, который приняли три месяца назад. Это, в свою очередь, означает, что за 10 лет ВВП должен вырасти в три раза.

По словам Криволапа, стратегия предусматривает, что ежегодный рост реального ВВП составит 7%. И выполнить заложенное в этой стратегии вполне реально.

"Он более 10% сейчас. Правительство уже заложило в бюджет выход на 5% в ближайшие годы, и дальше этот показатель надо улучшать. Его ежегодно обновляют. То есть те инструменты, которые уже внедрены, уже дают 5%. А чтобы мы получили рост в 7%, нам необходимо расширить функционал экономических стимулов, которые применяются", - заявил Криволап.

Это означает, что номинальный ВВП Украины, а значит и доходы каждого украинца за 10 лет вырастет в три раза - со 154 миллиардов долларов в 2020-м году до 450 миллиардов долларов. Такое заявление советник Дениса Шмыгаля сделал на фоне информации Госстата о падении экономики в Украине. Уровень ВВП в нашей стране согласно официальным данным снижается в течение уже пяти кварталов.