Украинское правительство ждет рост ВВП

Заместитель главы Офиса президента рассказала о прогнозах украинского правительства о росте ВВП. Согласно мнению Юлии Свириденко, которое она высказала на форуме «Украина 30», рост ВВП составит около 5,1%.

«В 2021-м наши ожидания — это рост ВВП на уровне 5,1%», — сказала Свириденко.

По ее словам, для достижения такого роста должны быть внедрены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса.

«Нам для ежегодного роста на 1-2% ВВП необходимы, как минимум, $3 млрд иностранных инвестиций в год», — отметила замглавы ОП.

Отметим, в январе в Украине зафиксировали падение ВВП на 2,6-2,8%. При этом по итогам года в Кабмине ожидают, что рост ВВП составит 4,6%. Согласно данным Минэкономики, по итогам 2020 года ВВП Украины сократился на 4,2%, тогда как прогнозировалось падение на 4,8%.