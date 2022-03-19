Украинское правительство планирует внедрить систему контроля за расходами украинцев – подробности

В планах украинского правительства контроль расходов граждан страны. Таким образом, у контролирующих ведомств может быть информация не о том, сколько человек получает, а о том, сколько он тратит.

В частности, обычно при покупке или продаже имущества, соответствующие данные фиксирует Государственная фискальная служба.

«Это называется косвенным контролем расходов. Если гражданин получил доход с депозита, это отражается в базе данных налоговой. По идентификационному коду есть все эти расходы», — говорят они.

Таким образом налоговая может сверять уровень доходов и расходов каждого гражданина. В случае глобального несоответствия, служба имеет право организовать проверку через Бюро экономической безопасности Украины.

Ранее в НАПК раскритиковали планы правительства по повышению налогов. Документ был принят с нарушений процедуры, к тому же он включает в себя коррупционные риски. В частности, чиновники предложили расширить дискреционные полномочия контролирующих органов.