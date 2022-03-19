Украинским врачам упростили выезд на заработки в Польшу

С каждым днем пандемии коронавируса в Украине сокращается число медицинского персонала. Причиной этому послужила и заболеваемость среди медицинских работников, и неудовлетворительное состояние материально-технической базы. Но на первом месте, пожалуй, слабая социальная защита и низкие зарплаты медиков.

Наши медики едут на заработки в соседнее зарубежье. С такой же проблемой столкнулась медицина и в Польше. Что предпринимает польское правительство для решения вопроса?

Польские власти решили восполнить дефицит врачей за счет медиков из Украины и Беларуси.

Для этого местный сейм предложил решение об упрощенной процедуре приема на работу врачей-специалистов, получивших профессиональную квалификацию за пределами ЕС, сообщает аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Сейчас эти законодательные изменения находятся в парламенте на финальной стадии принятия, после чего их должен будет подписать президент.

Примечательно, что польские власти решили переманить украинских медиков в рамках внесения изменений в закон о борьбе с COVID-19. По информации Высшей врачебной палаты, в Польше не хватает 68 тыс. врачей. Польские медики также увольняются из-за эпидемии коронавируса и уже на протяжении нескольких лет выезжают на работу за более высокими заработками в другие страны.

Как говорится в законопроекте, украинские медики смогут работать в Польше после выполнения ряда следующих условий:

знания польского языка;

наличия трехлетнего опыта работы;

наличия диплома врача, заверенного консулом Польши и пройденного в Польше квалификационного обучения, и др.

В этом случае польские больницы смогут брать на работу врачей на срок до 5 лет. Первый год украинские медики будут работать под контролем польских коллег.

"Сейчас в Польше процедура подтверждения квалификации и трудоустройства докторов очень сложная и забюрократизированная, занимающая часто полтора года и больше. Из-за этого только несколько десятков врачей в год получают возможность работать по профессии", – говорит глава Gremi Personal Евгений Кириченко.

По его словам, в компании видят заинтересованность в такой работе со стороны и украинских, и белорусских врачей.

"Но сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда украинские врачи и медперсонал уже работают в Польше, но часто не по профессии. Или едут в самые популярные для украинских медиков направления – Чехию и Словакию, где процедуры подтверждения их квалификации намного проще и быстрее", – добавляет он.

Напомним, по данным Gremi Personal, экономическая ситуация в Украине все чаще вынуждает собственников малого и среднего бизнеса, не справившихся с последствиями карантинных ограничений и обанкротившихся, ехать на работу в Польшу. Их число заметно увеличилось и в конце сентября составляло около 15% от украинцев, едущих на работу на польские заводы и фабрики.