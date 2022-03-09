Украинским водителям грузового транспорта и ж/д упростили выезд за границу

Кабинет министров Украины упростил порядок пересечения государственной границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет. Но для этого нужно специальное разрешение.
Об этом сообщает МВД.
Сообщается, что для налаживания международной логистики упростили пересечение государственной границы водителями в возрасте от 18 до 60 лет. Решение касается водителей грузовиков и ж/д транспорта.
Речь идет о бронировании водителей, которые осуществляют:
Сообщается, что для налаживания международной логистики упростили пересечение государственной границы водителями в возрасте от 18 до 60 лет. Решение касается водителей грузовиков и ж/д транспорта.
Речь идет о бронировании водителей, которые осуществляют:
- международные грузовые перевозки;
- перевозки для нужд Вооруженных сил Украины;
- перевозка медицинских грузов;
- грузов гуманитарной помощи.
Для получения разрешения решения перевозчик должен обратиться с данными о водителях в Министерство инфраструктуры Украины или в областную, Киевскую городскую военную администрацию.
Информацию о бронировании водителей будут направлять в Администрацию Государственной пограничной службы. Перевозчики с лицензией на международные грузовые перевозки могут подать уведомление как в письменном виде, так и в электронном виде с использованием электронного кабинета перевозчика Системы "ШЛЯХ".
Министерство инфраструктуры обещает оформлять необходимые документы в течение двух часов. Ответственность за возвращение водителя на территорию Украины лежит на перевозчике.
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