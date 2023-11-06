Украинский экспорт зерновых и муки сократился на 31% в 2023 году

Экспорт из Украины зерновых, зернобобовых и муки сейчас на 31% ниже, чем было в 2022 году, говорится в данных Министерства агрополитики со ссылкой на информацию Государственной таможенной службы.
Данные обновлены 6 ноября.
Зерновых и зернобобовых по состоянию на начало ноября за 2023/2024 маркетинговый год (МР) экспортировали 9794 тысячи тонн, тогда как за такой же период 2022/2023 МГ — 14 272 тысячи тонн.
Зерна и муки за 2023/2024 маркетинговый год уже экспортировали 9,852 млн тонн. За аналогичный срок в прошлом году — 14 327 тысяч тонн.
Если говорить о первой неделе ноября, то экспорт упал почти вдвое: зерна и зернобобовых экспортировали 550 тысяч тонн (в прошлом году – 1070), зерна и муки вместе – 551 тысяч тонн (год назад – 1074).
Данные обновлены 6 ноября.
Зерновых и зернобобовых по состоянию на начало ноября за 2023/2024 маркетинговый год (МР) экспортировали 9794 тысячи тонн, тогда как за такой же период 2022/2023 МГ — 14 272 тысячи тонн.
Зерна и муки за 2023/2024 маркетинговый год уже экспортировали 9,852 млн тонн. За аналогичный срок в прошлом году — 14 327 тысяч тонн.
Если говорить о первой неделе ноября, то экспорт упал почти вдвое: зерна и зернобобовых экспортировали 550 тысяч тонн (в прошлом году – 1070), зерна и муки вместе – 551 тысяч тонн (год назад – 1074).
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