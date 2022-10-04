Украинский экспорт в сентябре достиг рекордных показателей с начала полномасштабной войны

16:59 04 октября Киев, Украина





В августе этот показатель составлял 3,36 млрд. рублей. То есть объем украинского экспорта в денежном эквиваленте за месяц вырос более чем на 23%.



Объем экспорта увеличился и в количественном эквиваленте. Так, в августе за границу вывезли 7,29 миллионов тонн украинской продукции, а в сентябре – 9,66 миллионов тонн, на 32% больше.



Украина в основном экспортировала зерновые, подсолнечное масло, электроэнергию и продукцию металлургической промышленности.



Разница в объемах импорта и экспорта стала менее ощутимой. В сентябре объем импорта превышал объем экспорта всего на 354 миллиона В первый месяц осени украинские предприятия экспортировали за границу продукции на 4,14 миллиарда долларов – это самый лучший результат с февраля 2022 года, сообщает Минэкономики В августе этот показатель составлял 3,36 млрд. рублей. То есть объем украинского экспорта в денежном эквиваленте за месяц вырос более чем на 23%.Объем экспорта увеличился и в количественном эквиваленте. Так, в августе за границу вывезли 7,29 миллионов тонн украинской продукции, а в сентябре – 9,66 миллионов тонн, на 32% больше.Украина в основном экспортировала зерновые, подсолнечное масло, электроэнергию и продукцию металлургической промышленности.Разница в объемах импорта и экспорта стала менее ощутимой. В сентябре объем импорта превышал объем экспорта всего на 354 миллиона

долларов, в то время как в августе Украина купила продукции на 1,53 миллиарда долларов больше, чем продала.

Объемы экспорта растут с июля, торговый дефицит за этот период сократился втрое, что в Минэкономики называют самым главным успехом.