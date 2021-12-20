Украинский бюджет недополучил почти 3 млрд грн - Пацкан

На выступлении председателя Счетной палаты Валерия Пацкана относительно выполнения планов по госбюджету 2021 появилась свежая информация о дефиците денежных средств. Так, за первые три месяца года бюджет недополучил 2,7 млрд гривен от приватизации государственного имущества.

"Счетная палата настаивала и настаивает на качественном прогнозе показателей государственного бюджета. Из года в год закладываются миллиардные поступления от приватизации. Из года в год бюджет недополучает эти средства. Только за первый квартал невыполнение плана от приватизации госимущества - 83%. Это 2,7 млрд грн" - подчеркнул Пацкан.

По данным СП, от приватизации государственного имущества по итогам первого квартала в бюджет поступило 530 млн грн.

Деньгами от реализации государственных объектов хотят "наполнить" Бюджет-2021. Запланирована продажа крупных государственных предприятий, по оценке правительства, должен дать возможность увеличить поступления в бюджет до 12 млрд грн.

При этом дефицит бюджета-2021 предусмотрено на уровне 5,5% от ВВП, или 246,6 млрд грн. В экспертных кругах отмечали, что большой дефицит означает, что его надо покрывать или заимствованиями, или эмиссией, или приватизацией. Но приватизация, которая является нерегулярными доходами, вряд ли способна покрыть хотя бы десятую часть этого дефицита.