Украинский бизнес в условиях локдауна

Карантинные условия заставили в 2020 году украинский бизнес выбрать новые механизмы работы. Поэтому после нового локдауна в 2021 году киевские предприятия были готовы держать удар. О подробностях того, как украинский бизнес борется с кризисом узнавали наши журналисты.

По словам Константина Олейника, который является руководителем департамента стратегического консалтинга компании UTG, объемы розничного товарооборота в 2020 году в Украине сократились на 15,56%, а структура продажи товаров претерпела кардинальные изменения. Наиболее востребованными были медицинские и фармацевтические товары, строительные материалы, мебель, организационная и бытовая техника. Менее востребованными оказались обувь и одежда.

Смена потребительских настроений в условиях пандемии, а также закрытие заведений общественного питания, спортивных клубов, кинотеатров и других мест для проведения досуга, привело к катастрофическим последствиям для этих видов бизнеса - многие из представителей не смогли перенести такой удар, и закрылись навсегда.

Олейник заявил, что очередное закрытие магазинов вновь продолжит тенденцию к падению потребительских настроений, которое повлечет за собой сокращение выторгов, и замедлит развитие бизнеса.

По словам Олейника, позитивной стороной является факт того, что заведения из сферы общепита сумели развить систему торговли "на вынос", а также развили торговлю в онлайне, поэтому им уже не будут так страшны новые волны ограничений.