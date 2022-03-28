Украинский бизнес: реальная картина карантина

Кризис в период пандемии не прошел мимо Украины. Помощь от государства была слишком мала, чтобы спасти средний и малый бизнес – свыше 12 тысяч ФЛП перестали существовать. Несмотря на тяжелые условия – украинские бизнесмены держатся.
"В большинстве стран малый и средний бизнес играет ведущую роль в экономике. Он имеет большое количество преимуществ: быстро адаптируется к изменениям, оперативно реагирует на потребности рынка, и тому подобное. В странах ЕС очень легко открыть маленькую ферму, получить разрешительные документы без взяток. Чего нельзя сказать об Украине. Большинство представителей микро- и малого бизнеса сам на один решают свои проблемы. Например, замерзли яблоки в мае - компенсацию получить невозможно. Это касается и гибели урожая, если он не застрахован. А застраховать может только средний и крупный бизнес. Кроме того, малому бизнесу трудно выйти на полке крупных супермаркетов. Понятие дешевых кредитов просто где-то в воздухе, хотя об этом так много говорят чиновники ", - рассказала Яна Казьмина, эксперт Всемирного банка по поддержке аграрного сектора.
С начала года количество предпринимателей в Украине выросла на 31791. В январе 2021 их насчитывалось 1900012. В июне было 1931803. Прекратили работу почти 12 тыс. ФЛП. Больше всего в таких сферах: оптовая торговля, складское хозяйство, оказание социальной помощи, теле- и радиовещания, авиационный транспорт.
Важные и глобальные риски для бизнеса сегодня - это недоверие к государству, война, отсутствие инвестиций, слабая экономика, отметил Иван Мирошниченко, инвестор, председатель совета ОО "Бизнес-Варта".
"Пандемия и карантин стали убийственными для малого и среднего бизнеса. В результате 25-30% предприятий свернули деятельность, еще столько же - на грани банкротства. Помощь от государства была мизерной. Не сравнить со странами ЕС, Северной Америки и Азии. Там государство взяла на себя ответственность и лидерство по поддержке собственных экономик, людей. Кроме этого, засуха 2020 нанесла значительный ущерб хозяйствам юга, юго-восточной Украины, центральной. Суммарное налоговую нагрузку на средний бизнес - 48%. Это много в нынешних условиях. Такие налоги можно платить в стабильных и сильных экономиках, а не в слабых и "сухих" для инвестиций, как украинская. Поэтому, значительная часть экономики находится в тени. В результате не выиграет никто. Также с квалифицированными специалистами и профессиональными кадрами у нас колоссальная проблема. Молодежь не хочет работать в технических промышленно-производственных направлениях, со сложным оборудованием и техникой ", - говорит Иван Мирошниченко.
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