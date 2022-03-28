Украинский бизнес: реальная картина карантина

Кризис в период пандемии не прошел мимо Украины. Помощь от государства была слишком мала, чтобы спасти средний и малый бизнес – свыше 12 тысяч ФЛП перестали существовать. Несмотря на тяжелые условия – украинские бизнесмены держатся.

"В большинстве стран малый и средний бизнес играет ведущую роль в экономике. Он имеет большое количество преимуществ: быстро адаптируется к изменениям, оперативно реагирует на потребности рынка, и тому подобное. В странах ЕС очень легко открыть маленькую ферму, получить разрешительные документы без взяток. Чего нельзя сказать об Украине. Большинство представителей микро- и малого бизнеса сам на один решают свои проблемы. Например, замерзли яблоки в мае - компенсацию получить невозможно. Это касается и гибели урожая, если он не застрахован. А застраховать может только средний и крупный бизнес. Кроме того, малому бизнесу трудно выйти на полке крупных супермаркетов. Понятие дешевых кредитов просто где-то в воздухе, хотя об этом так много говорят чиновники ", - рассказала Яна Казьмина, эксперт Всемирного банка по поддержке аграрного сектора.

С начала года количество предпринимателей в Украине выросла на 31791. В январе 2021 их насчитывалось 1900012. В июне было 1931803. Прекратили работу почти 12 тыс. ФЛП. Больше всего в таких сферах: оптовая торговля, складское хозяйство, оказание социальной помощи, теле- и радиовещания, авиационный транспорт.

Важные и глобальные риски для бизнеса сегодня - это недоверие к государству, война, отсутствие инвестиций, слабая экономика, отметил Иван Мирошниченко, инвестор, председатель совета ОО "Бизнес-Варта".