Украинских мигрантов стало меньше - Польша

Польское правительство ощутило уменьшение украинских работников на сезонные работы. Количество трудовых мигрантов из Украины, которые каждый год приезжают на сбор урожая, в этом году значительно поредело.

В частности, сейчас в Польше не хватает примерно 100 тысяч украинских трудовых мигрантов, которые обычно задействованы в сборе урожая клубники, черешни и других ягод. Обычно каждый год на сезонные работы в соседнем государстве выезжает множество украинцев, поскольку в Польше за ту же самую работу платят гораздо больше.

Украинские эксперты говорят, что из года в год спрос на рабочую силы со стороны Украины растет, поэтому стоит ожидать, что в этом году количество трудовых мигрантов в Польше опять увеличится.

Напомним, что украинские трудовые мигранты могут быть лишены права на въезд в страны Евросоюза и, соответственно, возможности найти себе работу за границей. В основном это касается наших сограждан, которые работают в странах ЕС нелегально.