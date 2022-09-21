Украинские ученые создали сорт конопли, из которой можно изготавливать бронежилеты, парашюты и порох

Украинские ученые создали новый сорт технической конопли «София» из которой можно делать порох, не имеющего аналогов в мире, а также высококачественное сырье для канатов и парашютов.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии аграрных наук.
По словам ученых, этот сорт универсален - можно использовать и семена, и волокна, а это двойные возможности для развития разных отраслей производства, в том числе и оборонного, что особенно важно в нынешних условиях.
По словам ученых, этот сорт универсален - можно использовать и семена, и волокна, а это двойные возможности для развития разных отраслей производства, в том числе и оборонного, что особенно важно в нынешних условиях.
Они добавляют, что конопля также может стать экоматериалом для утепления зданий.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии