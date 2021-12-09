Украинские работники не шлют денег на Родину

07:31 05 Август Киев, Украина

Украинские работники, уезжающие за границу, все меньше отправляют денег на родину: в июне 2020 года сумма денежных переводов, поступивших в нашу страну, сократилась на 8,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го), и составила $856 млн, сообщил Национальный банк.

Ухудшился показатель всего первого полугодия: поступления уменьшились на 3,8% и составили $5,36 млрд.

Сама тенденция никого не удивляет. От эпидемии коронавируса сильно пострадали все страны мира, в том числе и те, в которых зарабатывают на жизнь наши трудовые мигранты. Там также сокращаются оклады, увольняют людей, уменьшаются доходы бизнеса и закрываются предприятия. Зарабатывать на жизнь становится все сложнее: и местным жителям, и украинцам, вынужденным работать за границей. Потому трудяги все меньше отправляют денег своим родным на родину.

По официальной статистике, за рубежом работает порядка 3,2 млн граждан Украины (выезжая на периодические заработки). Но реально экономисты оценивают армию наших заробитчан в куда больших цифрах — 7-9 млн человек.

Конечно, чем меньше наши люди будут зарабатывать на чужбине, тем сложнее будет выживать их семьям дома. Это сильно ударит по украинской экономике, поскольку для нее крайне важны доходы трудовых мигрантов на фоне спада в промышленном производстве и беспрестанного снижения ВВП.

К тому же валютные поступления от наших трудяг позволяют поддерживать курс гривны — люди постоянно конвертируют получаемый доллар и евро на жизнь. Теперь же денежные переводы в Украину пошли сокращаться, и понятно, что в 2020 году страна не получит $12 млрд, как в 2019-ом. За счет чего могут перекрываться недопоступления, непонятно.