Украинские потребители жалуются на продукцию

В Госпродпотребслужбе сообщают, что 7 миллионов 220 тысяч гривен составил объем средств, которые были возвращены украинцам за некачественные товары и услуги. Речь идет о сумме, которая была выплачена за полгода. Объем значительно больше по сравнению с прошлым аналогичным периодом, тогда вернули 4 миллиона 760 тысяч гривен.

Как заявляют в ведомстве, за полгода получили 13,4 тысяч предложений, заявлений и жалоб от украинских потребителей. Количество тоже выше по сравнению с прошлым годом — на 3 тысячи больше. Из всех обращений — удовлетворили около 7 тысяч. Отмечается, что примерно половина из всех обращений касалась качества предоставления услуг. Остальные обращения — качества непродовольственных товаров. Также жаловались граждане и на приобретение товаров в интернете, и на качество продуктов.

Работники Госпродпотребслужбы проверили более 2,9 тысяч предприятий потребителей и обнаружили 821 нарушение.