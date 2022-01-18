Украинские овощи дороже импортных

Цены на овощи в Украине растут каждую неделю. Эксперты отметили, что в апреле снова случилось повышение цен. При этом украинцы предпочитают покупать импортные продукты, например, картофель. Так как цена отечественного продукта в разы дороже.

В целом, сейчас стоимость молодого картофеля находится на уровне 80-85 грн/кг. Поэтому чаще всего украинцы покупают импортный картофель из Египта или Израиля.

Также фиксируется рост цен на белокочанную капусту, которая буквально за неделю подорожала практически в 2 раза.

Это произошло на фоне резкого сокращения предложений белокочанной качественной капусты среди отечественных аграриев.

Напомним, что до открытия рынка земли осталось два месяца – в парламенте на днях приняли один из последних законопроектов, который сможет регулировать земельную реформу. По состоянию на сейчас один гектар украинской земли оценивают в 30 тысяч грн, но уже после 1 июля цена будет увеличиваться. По прогнозам, она достигнет 10-15 тысяч евро.