Украинские ОВГЗ на 2 млрд $ будут погашены в 2033 году

14:31 24 Июль Киев, Украина

Пресс-служба Министерства финансов опубликовала новые данные о выпуске облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Сумма облигаций приравнивается к 2 миллиардам долларов США и имеет срок погашения 2033 год.

Так, примерно 850 млн долларов из этой суммы пойдут на частичный выкуп украинских еврооблигаций со сроком погашения в 2021 и 2022 годах. Выпуск облигаций поможет Украине выравнивать график погашения государственного долга и уменьшить бюджетные риски в 2021 и 2022 годах.

"Эта транзакция дополняет наши усилия по максимизации объема льготного финансирования, доступного Украины, для обеспечения достаточного запаса ликвидности в текущих условиях", - отметил Министр финансов Сергей Марченко.

Ранее Минфин погасил еврооблигации под гарантии США на 1 млрд долларов. Выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью 1 млрд долларов был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год. Это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года. Погашение ОВГЗ, выпущенных в 2016 году, будет осуществлен Минфином в сентябре 2021 года.