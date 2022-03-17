Украинские компании не отчитываются о своих финансах

Более 60% государственных и коммунальных предприятий не отчитываются о публичных финансах на официальном портале Министерства финансов. Такое заявление сделала пресс-служба ведомства.

Согласно данным статистики, в Украине по состоянию на 2021 насчитывается 14 245 коммунальных предприятий и 3702 государственных предприятия, из них на платформе Е-data отчитываются только 35% (4972) КП и 39% (1435) ГП.

Согласно ЗУ "Об открытости использования публичных средств" государственные и коммунальные предприятия обязаны зарегистрироваться на Едином веб-портале использования публичных средств и отчитываться об использованных средствах компаний.

Так, государственные и коммунальные предприятия раз в год должны обнародовать на портале информацию о договорах выше 1 млн грн, на которые потрачены средства от хозяйственной деятельности, а также отчет об объеме платежей в разрезе товаров, работ и услуг.