Украинские ФЛП при нарушении приема платежей получат штраф 85 тысяч гривен

Украинским предпринимателям грозят штрафы в 85 тысяч гривен при нарушении налоговых платежей. Это может случится в случае обнаружения налоговой службой приема корпоративных оплат на личную карту. Для мелких ФОПов такой штраф может стать критическим.

Однако на сегодняшний день Государственная налоговая служба (ГНС) не имеет реальных рычагов влияния на ФОПов, а также доступа к их карточным счетам. Поэтому угрозы налоговиков – пока не более, чем "пугалки" для бизнесменов. А пугают их в надежде, что предприниматели дрогнут и зарегистрируют свой бизнес официально. Ведь через личные банковские карты клиентов они получают нелегальные платежи от своих бизнес-партнеров, при этом не будучи зарегистрированы как предприниматели и не отчисляя ни копейки денег на налоги.

"Такие расчеты проводятся с грубыми нарушениями налогового законодательства, продавцы получают неучтенные доходы, не платят определенные налоги, сборы и обязательные платежи", - заявляют в ГНС.

При этом налоговая не может никак проверить наличие таких "левых" платежей на личной банковской карте клиента, говорит налоговый консультант Киевского центра поддержки развития бизнеса (КЦПРБ) Александра Томашевская. Дело в том, что фискалы не имеют доступа к банковским картам украинцев. Поэтому угрозы с их стороны пока остаются лишь угрозами.