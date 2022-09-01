Украинские фермеры собрали почти 26 млн тонн зерна

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, на 25 августа Украина собрала 25,3 млн тонн нового урожая.
Так, с 4,6 млн гектаров (98%) было собрано 18,8 млн тонн пшеницы (40,8 ц/га), ячмень - с 1,6 млн га (99%) 5,5 млн тонн (доходность - 34,6 ц/га).
Кроме того, горох собран со 108,8 тысяч гектаров (98%) собрано 246,1 тысячи тонн (доход - 22,6 ц/га), гречка - 1,6 тысячи гектаров (1%) - 2 тысячи. тонн (доход - 13,2 ц/га), просо - 4,1 тысячи гектаров (9%) - 1 тысяча тонн (доход - 21,9 ц/га).
В общей сложности урожай зерновых и бобовых был завершен на площади 6,6 млн гектаров (59%) с доходностью 38,4 ц/га.
Самый высокий урожай зерновых и бобовых у фермеров Хмельницкой обалсти - 62,3 ц/га.
Также начался сбор подсолнечника - на площади 23,5 тысяч гектаров (1%) собрано 18,8 тысячи тонн семян с доходностью 8 ц/га.
Рапса на площади в 1 миллион 85 тысяч гектаров (99%) собрали 3,1 млн тонн с доходностью 28,4 ц/га.
Кроме того, горох собран со 108,8 тысяч гектаров (98%) собрано 246,1 тысячи тонн (доход - 22,6 ц/га), гречка - 1,6 тысячи гектаров (1%) - 2 тысячи. тонн (доход - 13,2 ц/га), просо - 4,1 тысячи гектаров (9%) - 1 тысяча тонн (доход - 21,9 ц/га).
В общей сложности урожай зерновых и бобовых был завершен на площади 6,6 млн гектаров (59%) с доходностью 38,4 ц/га.
Самый высокий урожай зерновых и бобовых у фермеров Хмельницкой обалсти - 62,3 ц/га.
Также начался сбор подсолнечника - на площади 23,5 тысяч гектаров (1%) собрано 18,8 тысячи тонн семян с доходностью 8 ц/га.
Рапса на площади в 1 миллион 85 тысяч гектаров (99%) собрали 3,1 млн тонн с доходностью 28,4 ц/га.
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