Украинские фермеры не смогут купить землю – рынок земли

Открытие рынка земли с 01 июля 2021 года может негативно сказаться на состоянии украинских фермерств. Так, в Ассоциации фермеров Украины считают, что украинские аграрии не смогут приобрести землю, которая будет выставлена на аукционы.
Открытие рынка земли должно было бы стать успешным проектом, но из-за пандемии, военного конфликта и тотальной бедности может стать трагедией для всей украинской нации, считают фермеры.
Фермеры массово жалуются, что не смогут выкупить землю или конкурировать за нее после открытия рынка земли. Каждый, у кого есть деньги, сможет приобрести землю, чем автоматически исключает из этого перечня украинских средних и малых фермеров, которым земля будет не по карману.
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