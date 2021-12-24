Украинские фермеры не смогут купить землю – рынок земли

Открытие рынка земли с 01 июля 2021 года может негативно сказаться на состоянии украинских фермерств. Так, в Ассоциации фермеров Украины считают, что украинские аграрии не смогут приобрести землю, которая будет выставлена на аукционы.

«На сегодняшний день среди семейных фермерских хозяйств, которых насчитывается 32 тыс. — кредитуется в банках только 8% под оборотные средства. Кредиты не могут быть априори больше из-за того, что в бюджете даже не заложены средства на компенсацию за целевые кредиты. Второе — гарантийный фонд еще в процессе, невозможно его создать, поэтому без гарантии не может взять кредит доминирующая часть фермерских хозяйств. В этой ситуации сегодня фермеры более 90% называют даже выкуп собственных земель, которые имеют более чем 20 лет в постоянном пользовании, не представляется возможным», — пояснили свою позицию в Ассоциации.

Открытие рынка земли должно было бы стать успешным проектом, но из-за пандемии, военного конфликта и тотальной бедности может стать трагедией для всей украинской нации, считают фермеры.

Фермеры массово жалуются, что не смогут выкупить землю или конкурировать за нее после открытия рынка земли. Каждый, у кого есть деньги, сможет приобрести землю, чем автоматически исключает из этого перечня украинских средних и малых фермеров, которым земля будет не по карману.