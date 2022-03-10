Украинские банки увеличили объем ОВГЗ

Национальный банк Украины опубликовал информацию о количестве облигаций внутреннего государственного займа в портфелям различных украинских банков. Согласно данным, произошло увеличение количества ценных бумаг. В точных экономических цифрах разбирались наши журналисты.

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 5,769 млрд грн (на 1,2%) – до 500,773 млрд грн, нерезидентов - на 6,145 млрд грн (на 6,2%) – до 105,185 млрд грн, юрлиц - на 1,297 млрд грн (на 3%) – до 43,935 млрд грн, физлиц – на 0,163 млрд грн (на 1%) – до 16,204 млрд грн, тогда как в собственности НБУ сократился на 1,5 млрд грн (на 0,5%) – до 317,267 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 11,874 млрд грн (на 1,2%) - до 983,556 млрд грн, в собственности теробщин - остался без изменений. Официальный курс на 10 июня – 27,0906 грн/$1.